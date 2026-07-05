"Orlići" žele da sruše monstruma za zlato koji pobeđuje u proseku preko 50 razlike: Gde gledati Srbija-SAD?

Došao je dan koji je ova generacija sanjala! Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (igrači do 17 godina) boriće se večeras, u nedelju od 19:15 časova u Istanbulu, za titulu šampiona sveta.

Preko puta naših momaka stajaće najdominantnija košarkaška sila na planeti – selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici koji su prošlog leta pokorili Evropu sada su na korak od istorijskog ujedinjenja kruna. Srbija je do velikog finala stigla nakon epske bitke u polufinalu, gde je pred prepunim tribinama u Istanbulu utišala domaću Tursku rezultatom 76:71. Pre toga, u nokaut fazi padali su Novi Zeland i Litvanija, dok su u grupi savladane Venecuela i Obala