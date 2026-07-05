VIDEO Hit scena u tunelu na Vimbldonu: Rus komentarom nasmejao Đokovića

Roman Safiulin, ruski teniser, u osmini finala Vimbldona suočio se sa Novakom Đokovićem, kog mnogo poštuje.

Pre izlaska na Centralni teren u subotu popodne, Rus je u tunelu imao komentar koji je nasmejao Novaka. Gledajući zidove na kojima su ispisana imena šampiona Vimbldona, ruski teniser se okrenuo i kroz osmeh rekao: "Tvoje ime je svuda." "Već sam nekoliko godina ovde", odgovorio mu je Đoković uz osmeh. "Nekoliko decenija", ispravio ga je Safiulin. "Your name's everywhere" Roman Safiullin 🗣️ Novak Djokovic pic.twitter.com/mmfJcOYuGQ Njih dvojica su potom zajedno