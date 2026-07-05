VIDEO Novi udar na Krim: Ukrajinci gađali ruski vojni aerodrom, mostove i skladišta municije

Ukrajinske oružane snage saopštile su da su danas izvele koordinisane napade na ruski vojni aerodrom Gvardejsko na okupiranom Krimu, dva strateški važna drumska mosta u Donjeckoj oblasti i tri skladišta municije na teritorijama pod ruskom kontrolom.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine naveo je da je cilj operacije bio slabljenje ruskih logističkih i ofanzivnih kapaciteta. Obim štete na aerodromu Gvardejsko, koji važi za jednu od ključnih baza ruske taktičke avijacije na Krimu, za sada nije poznat. Prema ukrajinskim navodima, sa tog aerodroma poleću operativno-taktički i mornarički avioni, a baza ima važnu ulogu u izvođenju borbenih letova, logistici i održavanju vazduhoplovne tehnike. Ukraine’s Unmanned