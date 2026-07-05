„Karmadona” dobila Gran pri na 54. Filmskom festivalu u Sopotu

Politika pre 33 minuta
„Karmadona” dobila Gran pri na 54. Filmskom festivalu u Sopotu

Nagrade za režiju i glumačka ostvarenja pripale filmovima „Sorella di Klausura” , „Jugo Florida” i „Karmadona” , uz priznanja publike i posebna festivalska odlikovanja

Filmski festival u Sopotu, pod nazivom „Sunce je novo svaki dan", svečano je zatvoren u subotu uveče dodelom nagrada, među kojima je Gran pri pripao filmu „Karmadona“ u režiji Aleksandra Radivojevića, saopštili su organizatori. Nagrada 54. Filmskog festivala u Sopotu za najbolju režiju pripao je Ivani Mladenović za film "Sorella di Clausura", nagrada „Mira Stupica” za najbolju žensku ulogu Jeleni Đokić za „Karmadonu", a „Bata Živojinović" za mušku je dodeljen
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