Alimpijević: Očekujem drugačiji meč protiv BiH u odnosu na duel u Sarajevu

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević rekao je da protiv BiH očekuje potpuno drugačiji meč u odnosu na duel iz novembra. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Videli smo da je Bosna dobro izgledala, znamo i kako je nama bilo u toj poslednjoj utakmici, tako da, biće potpuno različite utakmice od onoga što smo videli do sada. To je ekipa koja igra čvršće, koja je mnogo više u kontaktu, više fokusirana na igru unutar perimetra, dok smo imali Švajcarsku koja je orijentisana na šut spolja. Biće drugačije u njihovom pristupu igri i u odnosu na prethodni meč koji smo odigrali sa njima, četiri nova igrača su tu, a mi imamo osam