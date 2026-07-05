Bomba bačena ispred vile vlasnika "Matijevića" u Herceg Novom

Radio 021 pre 2 sata  |  Vijesti
Bomba bačena ispred vile vlasnika "Matijevića" u Herceg Novom

Eksplozivna naprava bačena je sinoć oko 20 časova ispred vile novosadskog biznismena i vlasnika Industrije mesa "Matijević" na šetalištu Pet Danica, u naselju Savina, u Herceg Novom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako pišu Vijesti, bombaški napad policiji je prijavio Zoran Matijević, sin Petra Matijevića, na čije ime je upisana vila. On je naveo da su od detonacije popucala stakla na kući, ali da u napadu nije bilo povređenih. Policija je obavila uviđaj i utvrđuje se motiv napada. Vlasnik kuće u biznis sa mesom ušao je 1991. godine kada je otvorio zanatsko-trgovačku radnju "MIM". Danas, 35 godine kasnije, Matijević ima preko 155 maloprodajnih objekata širom Srbije.
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