Na današnji dan: Umro Jakov Ignjatović, rođen Tin Ujević, prvo ograničenje brzine - dve milje na sat

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 5. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1596 - Engleski pomorci opustošili su špansku obalu i opljačkali Kadiz, pomorsku luku koja je otkrićem Amerike dobila prvorazredan značaj. 1811 - Venecuela je postala prva južnoamerička država koja je proglasila nezavisnost od Španije. 1830 - U pohodu na Alžir, Francuzi su zauzeli grad Alžir. Alžir je ostao pod francuskom upravom do 1962, kada je ta severnoafrička zemlja stekla nezavisnost. 1865 - Vilijam But osnovao je u Londonu "Hrišćansku misiju" koja je kasnije