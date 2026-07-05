Nedelja pred Novosađanima mahom sunčana i ne previše vrela

Nedelja pred nama biće mahom sunčana uz maksimalne temperature oko 30 stepeni. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U ponedeljak je moguća slabija kiša, a temperatura će se kretati od 16 do 29 stepeni. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. U utorak više sunca, uz umerenu oblačnost, a temperatura će biti od 17 do 31 stepen. U sredu malo više oblaka, ali i dalje uz sunčane periode. Najniža temperatura biće 19, a najviša 29 stepeni. Četvrtak i petak biće pretežno sunčani. U četvrtak će biti od 14 do 28, a u petak od 15 do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za