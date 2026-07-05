Osam osoba, među kojima četvoro dece, ranjeno na Koni Ajlendu

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Osam osoba, među kojima četvoro dece, ranjeno na Koni Ajlendu

Najmanje osam osoba, uključujući četvoro dece, ranjeno je iz vatrenog oružja tokom proslave američkog praznika Dana nezavisnosti u njujorškoj četvrti Koni Ajlend, javio je ABC News, pozivajući se na njujoršku policiju. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Incident se dogodio kasno sinoć, a prema izveštajima jedna žena je u kritičnom stanju. Među povređenima su dva muškarca, dve žene i četvoro dece, naveo je ABC. Svi povređeni su prebačeni u bolnice, prenosi Gardijan. Sedmoro je stabilno, dok je 21-ogodišnja žena u kritičnom stanju, navela je policija. Na mestu pucnjave nađeno je vatreno oružje ali da niko nije uhapšen.
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