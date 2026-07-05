BIRODI: Institucije da ispitaju Vučićevu saradnju sa savetnikom Jergom Heskensom

Ta organizacija tvrdi da angažovanje Heskensa zahteva transparentnost i institucionalno razjašnjenje svih činjenica. “Ključno pitanje jeste da li je GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit bio upoznat sa činjenicom da je savetovanjem predsednika Republike saučestvovao u preuzimanju nadležnosti Vlade Srbije od strane Vučića, kao i da su postojali elementi koji mogu ukazivati na neregistrovano lobiranje”, piše na sajtu. BIRODI je saopštio da