BIRODI: Institucije da ispitaju Vučićevu saradnju sa savetnikom Jergom Heskensom

Radio sto plus pre 38 minuta
BIRODI: Institucije da ispitaju Vučićevu saradnju sa savetnikom Jergom Heskensom
Ta organizacija tvrdi da angažovanje Heskensa zahteva transparentnost i institucionalno razjašnjenje svih činjenica. “Ključno pitanje jeste da li je GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit bio upoznat sa činjenicom da je savetovanjem predsednika Republike saučestvovao u preuzimanju nadležnosti Vlade Srbije od strane Vučića, kao i da su postojali elementi koji mogu ukazivati na neregistrovano lobiranje”, piše na sajtu. BIRODI je saopštio da
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