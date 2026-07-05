Dva gola Halanda za pobedu Norveške nad Brazilom i plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Radio sto plus pre 24 sata
Dva gola Halanda za pobedu Norveške nad Brazilom i plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Prednost Norveškoj doneo je Erling Haland golom u 79. minutu, da bi isti igrač postavio i konačan rezultat pogotkom u 90. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Brazila Nejmar pogotkom iz penala u 10. minutu nadoknade drugog poluvremena. Prva je zapretila reprezentacije Norveške, koja je u trećem minutu, nakon dobre akcije, zatresla mrežu gola Brazila preko Patrika Berga, ali je američki sudija Ismail Elfat ubrzo poništio taj pogodak zbog ofsajda. Elfat je potom u 10. minutu dosudio penal za selekciju Brazila, nakon što je defanzivac Norveške Kristofer Ajer klizećim startom u svom
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