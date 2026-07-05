Patrijarh SPC Porfirije i pastor Barns na Kosovu obilaze manastire, stigli u Pećku patrijaršiju

Radio sto plus pre 50 minuta
Patrijarh SPC Porfirije i pastor Barns na Kosovu obilaze manastire, stigli u Pećku patrijaršiju

Srpska pravoslavna crkva (SPC) je saopštila da je u porti Pećke patrijaršije, drevnog sedišta SPC, patrijarha Porfirija i pastora Bernsa dočekala je mati Haritina sa sestrinstvom manastira.

U saopštenju piše da su se oni poklonili ikoni Bogorodice Pećke i moštima arhiepiskopa i patrijaraha srpskih koje vekovima počivaju u manastiru koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine kao remek delo srpsko-vizantijske arhitekture. “Iz drevnog sedišta srpskih patrijarha prizivamo blagoslov Božji na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir, razumevanje i bratsku ljubav”, rekao je patrijarh Porfirije. SPC je na svom sajtu ranije najavila
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