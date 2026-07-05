Veliki požari u Grčkoj i Portugalu

Radio sto plus pre 5 sati
Veliki požari u Grčkoj i Portugalu

U centralnom Portugalu, u oblasti Vouzela, više od 1.200 vatrogasaca pokušava da ugasi požar koji je izbio u četvrtak.

Prema podacima satelitske službe Evropske unije Kopernikus, vatra je do danas zahvatila oko 12.000 hektara zemljišta. U Grčkoj je požar izbio u subotu uveče u postrojenju za reciklažu, u blizini solunskog predgrađa Oreokastro, nakon čega su vlasti upozorile stanovnike pojedinih delova Soluna da ostanu u svojim domovima i zatvore prozore i vrata zbog toksičnog dima. Zbog požara su izdata naređenja za evakuaciju tri naselja, kao i ustanove u kojoj je smešteno 157
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