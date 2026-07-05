Dvojica mladića stradala na mestu, obojici bilo tek 18 godina: Jezivi detalji užasne saobraćajke u Banji Koviljači

Banja Koviljača - Velika saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Banji Koviljači, u ulici Maršala Tita, a u kojoj su živote izgubila dvojica mladića, vozač Golfa 4 Marko J. (18) i njegov suvozač Bogdan M (18), piše Telegraf.rs.

Kako ovaj portal saznaje, do nesreće je došlo jutros u 4 sata, a kada je jedan od mladića vozio neprilagođenom brzinom, nakon čega je izleteo van kolovoza i udario u drvo. Prema daljim saznanjima dva nastradala mladića išla su iz Loznice ka Banji Koviljači, a vozač je imao probnu vozačku dozvolu. Obojica su stradala na mestu. Za istragu ove nezapamćene tragedije zaduženo se Osnovno javno tužilaštvo u Loznici, dok su tela dvojice mladića poslata na obdukciju.