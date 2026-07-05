Mladi Srbin zapalio teretanu u Baru: Uhapšen tokom pokušaja bekstva na graničnom prelazu

Bar - Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug” – Odeljenja bezbednosti Bar su, po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, uhapsili državljanina Republike Srbije S.S. (24), zbog sumnje da je izazvao požar u jednom objektu u Baru. „Sumnja se da je S.S. 20. maja 2026. godine došao do jednog fitnes centra u vlasništvu fizičkog lica, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade, gde je upotrebom podesnog sredstva načinio otvor na