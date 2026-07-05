Imate pitanje o katastru? RGZ pokreće novu rubriku za građane

Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, Republički geodetski zavod pokreće rubriku „Građanin pita, RGZ odgovara“.

Cilj je da se građanima na razumljiv način objasne postupci pred Republičkim geodetskim zavodom, nadležnosti katastra, kao i razlika između poslova RGZ-a i nadležnosti drugih organa. „Na taj način želimo da otklonimo nedoumice, razbijemo predrasude i sprečimo širenje dezinformacija o radu katastra. Ovom rubrikom Republički geodetski zavod još jednom pokazuje da je otvorena i transparentna institucija, okrenuta građanima Srbije, pravnoj sigurnosti i tačnim javnim