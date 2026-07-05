Istorija protiv Brazila, Norveška sanja četvrtfinale Mundijala (RTS 1, 22.00)

RTS pre 8 minuta
Istorija protiv Brazila, Norveška sanja četvrtfinale Mundijala (RTS 1, 22.00)

Petostruki svetski šampion Brazil sastaje se sa Norveškom u osmini finala Svetskog prvenstva od 22 časa. Direktan prenose je na Prvom programu RTS-a, a tok susreta i komentar meča možete da ispratite na našem portalu.

Ovo su svi mečevi Brazila i Norveške na Mundijalima Zanimljivo je da su čak tri od četiri meča između ovih selekcija odigrani u konkurenciji dama. Brazil v Norway at the World Cup. 👀 #FIFAWorldCup | #FIFAWWC pic.twitter.com/xg6Zn0Q11o— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 5, 2026 Poznati sastavi za meč Brazil - Norway Live Score Crna serija Brazila od 2002. godine Reprezentacija Brazila od trenutka kada je postala svetski šampion 2002. godine, nikada nije dobila
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