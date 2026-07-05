Kadeti Srbije za svetsko zlato protiv Sjedinjenih Američkih Država (RTS 2, 19.15)

RTS pre 3 minuta
Kadeti Srbije za svetsko zlato protiv Sjedinjenih Američkih Država (RTS 2, 19.15)

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 17 godina u Istanbulu od 19.15 igra protiv Sjedinjenih Američkih Država finale Svetskog prvenstva. Tok meča pratite na našem portalu.

Tehnički detalji meča Meč će suditi Hulio Anaja iz Paname, Ruben Vulkok iz Australije i Alan dos Santos iz Brazila, dok će funkciju delegata obavljati Marvan Ego iz Libana. Meč će se igrati u glavnoj dvorani Košarkaškog razvojnog centra Turksel u Istanbulu. Moderni sportski kompleks nalazi se u istorijskoj četvrti Zejtinburnu. Arena ima 10.000 mesta. Sudar titana u finalu Finale donosi sudar dva različita stila košarke. Srbija se oslanja na taktičku disciplinu,
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