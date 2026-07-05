Modžtaba Hamnei ne prisustvuje očevoj sahrani; Libanci prijavili izraelski vazdušni napad na jugu zemlje

Drugi dan oproštaja od ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu protiče uz masovno prisustvo građana, ali i pitanja o odsustvu njegovog naslednika Modžtabe i – kako navodi Njujork tajms – borbi struja u iranskom vrhu.Libanski mediji objavili su da je Izrael izveo vazdušni napad između Kfar Tebnita i Nabatijeh al Fauke, blizu grebena Ali Taher na jugu Libana.

19:49 FT: Američki glasači kažu da Trampov rat u Iranu nije vredan plaćene cene Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške američkom predsedniku Donaldu Trampu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa koju je sproveo Fajnenšel tajms (FT). Anketa je pokazala da su glasači uglavnom skeptični prema takozvanom memorandumu o razumevanju između Trampove administracije i Teherana. Većina američkih glasača, čak 58 posto, rekla je da Trampov rat u