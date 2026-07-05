Skupštinski odbor: Predlozi zakona za sutrašnje zasedanje u skladu sa Ustavom

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije, na večerašnjoj sednici, razmatrao je u načelu 10 predloga zakona koji se nalaze na predloženom dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja i ocenio da su predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije.

Odbor je večeras razmatrao Predlog zakona o oružju i municiji, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela Vlada, u načelu, Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza sa sedištem u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, koji je podnela Vlada, u