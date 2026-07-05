Zelenski neće u Moskvu, Putin ne ide u Konstantinovku; da li su SAD ključni faktor za okončanje sukoba

RTS pre 2 sata
Zelenski neće u Moskvu, Putin ne ide u Konstantinovku; da li su SAD ključni faktor za okončanje sukoba

Rat u Ukrajini – 1593. dan. Dok Moskva tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkom, a Kijev to negira, nastavljaju se međusobni udari dronovima i raketama. Predsednici SAD i Ukrajine Donald Tramp i Volodimir Zelenski dogovorili su tokom telefonskog razgovora susret u Ankari u okviru samita NATO, naglašavajući ključnu ulogu SAD u okončanju sukoba u Ukrajini.

Moskva tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkom, dok ukrajinske vlasti te navode odbacuju i ističu da se borbe nastavljaju na jednom od ključnih pravaca sukoba. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je predsedika Rusije Vladimira Putina da se sastanu u Konstantinovki, za koju tvrdi da je i dalje pod ukrajinskom kontrolom, dok iz Kremlja poručuju da Zelenskog očekuju u Moskvi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je telefonom sa
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