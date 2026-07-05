Beriša: U završnoj fazi pripreme za izbor saveta za nacionalne manjine, rok 3. novembar

BEOGRAD - Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša izjavio je danas da su pripreme za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u završnoj fazi, da u njima aktivno učestvuju svi saveti, kao i da je krajnji rok za raspisivanje tih izbora 3. novembar.

"Da biste učestvovali na izborima za savete nacionalnih zajednica, vi morate biti registrovani u posebni birački spisak. Posebni birački spisak se vodi u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Te izbore raspisujem ja, kada se stvore svi uslovi", rekao je Beriša. Na pitanje da li Savet REM-a ne funkcioniše zbog toga što nije izabran član iz redova saveta nacionalnih manjina, Beriša je odgovorio da nije problem u članu iz nacionalnih manjina,