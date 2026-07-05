Jokić: Probaćemo da nametnemo našu agresivnost; Alimpijević: U ekipi vlada dobra atmosfera

BEOGRAD - Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić rekao je da zna šta "orlove" čeka u meču protiv Bosne i Hercegovine i ističe da će "orlovi" pokušati da nametnu agresivnu igru i energetski budu bolji od rivala.

Srbija u meču poslednjeg, 6. kola prve runde kvalifikacija, dočekuje Bosnu i Hercegovinu u ponedeljak u 20 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić". Naša reprezentacija je imala 32 asistencije u ubedljivom trijumfu protiv Švajcarske, o čemu je prvo govorio Jokić. "Od samog početka je selektor tražio ekstra pas, da se nađe bolji šut, da bude otvoren. To smo i radili većim delom utakmice. Čak smo i promašili dosta otvorenih šuteva, ali smo ponovo kreirali