MUP: Tri mlade osobe nastradale jutros u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači

BEOGRAD - Tri mlade osobe nastradale su jutros u dve teške saobraćajne nezgode koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu poginuo je vozač (22) putničkog vozila, dok su u Banji Koviljači život izgubila dva osamnaestogodišnjaka, vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila. Prema prvim informacijama, do obe saobraćajne nezgode došlo je usled neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i gubitka kontrole nad vozilima. Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije skreće pažnju i apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da