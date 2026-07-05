MUP: Tri mlade osobe nastradale jutros u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
MUP: Tri mlade osobe nastradale jutros u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači

BEOGRAD - Tri mlade osobe nastradale su jutros u dve teške saobraćajne nezgode koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu poginuo je vozač (22) putničkog vozila, dok su u Banji Koviljači život izgubila dva osamnaestogodišnjaka, vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila. Prema prvim informacijama, do obe saobraćajne nezgode došlo je usled neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i gubitka kontrole nad vozilima. Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije skreće pažnju i apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

MUP: U dve teške saobraćajne nesreće stradale tri mlade osobe, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

MUP: U dve teške saobraćajne nesreće stradale tri mlade osobe, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

Insajder pre 34 minuta
Tri mladića poginula u dve saobraćajne nesreće rano jutros

Tri mladića poginula u dve saobraćajne nesreće rano jutros

N1 Info pre 39 minuta
Tri mlade osobe poginule u nezgodama u Surčinu i Banji Koviljači

Tri mlade osobe poginule u nezgodama u Surčinu i Banji Koviljači

Serbian News Media pre 54 minuta
Tragično jutro na putevima, poginula tri mladića – MUP apeluje na oprez za volanom

Tragično jutro na putevima, poginula tri mladića – MUP apeluje na oprez za volanom

RTS pre 34 minuta
Jutros u saobraćaju poginulo troje mladih ljudi, MUP apeluje da se pažljivo vozi

Jutros u saobraćaju poginulo troje mladih ljudi, MUP apeluje da se pažljivo vozi

Nova pre 14 minuta
Od jutros poginula tri mladića! Oglasio se MUP povodom stravičnih nesreća: "Uzrok je neprilagođena brzina i gubitak kontrole…

Od jutros poginula tri mladića! Oglasio se MUP povodom stravičnih nesreća: "Uzrok je neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom"

Blic pre 49 minuta
Dve teške nesreće u Srbiji: Poginula tri mlada vozača, MUP apeluje na oprez

Dve teške nesreće u Srbiji: Poginula tri mlada vozača, MUP apeluje na oprez

Euronews pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Zabava, najnovije vesti »

MUP: U dve teške saobraćajne nesreće stradale tri mlade osobe, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

MUP: U dve teške saobraćajne nesreće stradale tri mlade osobe, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

Insajder pre 34 minuta
MUP: Tri mlade osobe nastradale jutros u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači

MUP: Tri mlade osobe nastradale jutros u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači

RTV pre 14 minuta
Tri mladića poginula u dve saobraćajne nesreće rano jutros

Tri mladića poginula u dve saobraćajne nesreće rano jutros

N1 Info pre 39 minuta
Tri mlade osobe poginule u nezgodama u Surčinu i Banji Koviljači

Tri mlade osobe poginule u nezgodama u Surčinu i Banji Koviljači

Serbian News Media pre 54 minuta
Tragično jutro na putevima, poginula tri mladića – MUP apeluje na oprez za volanom

Tragično jutro na putevima, poginula tri mladića – MUP apeluje na oprez za volanom

RTS pre 34 minuta