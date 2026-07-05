Dvojica mladića nastradala u saobraćajnoj nesreći u Banji Koviljači

Jutros, oko 6 časova, na ulasku u Banju Koviljaču iz pravca Loznice, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubila dvojica mladića.

Prema prvim informacijama, putnički automobil marke „Volkswagen Golf“ izgubio je kontrolu, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo. Od jačine udara vozilo je potpuno smrskano. Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt dvojice mladića, dok su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice morali da seku vozilo kako bi izvukli njihova tela. U ovoj strašnoj nesreći živote su izgubili Janković M. (2008) i Maksimović B. (2008). Iskreno saučešće