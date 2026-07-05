Prognoza vremena za ponedeljak, 6. jul: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Serbian News Media pre 3 sata
Prognoza vremena za ponedeljak, 6. jul: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.Najniža temperatura će se kretati od 12 do 18 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beograu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvače slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će biti oko 18 stepeni, a najviša oko 29 stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti promenljivo uz smenu
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