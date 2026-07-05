U sudaru na putu Niš-Aleksinac sedmoro povređenih, među njima i troje dece

Serbian News Media pre 14 minuta
U sudaru na putu Niš-Aleksinac sedmoro povređenih, među njima i troje dece

Sedam osoba, među kojima i troje dece, povređeno je u sudaru dva automobila na starom putu Niš-Aleksinac, kod skretanja za motel „Nais“, potvrdili su u policijskoj upravi.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 14 časova, a sudarila su se vozila „alfa romeo“ i „reno“ niških registarskih tablica. Ekipe Hitne pomoći su povređene prevezle u Univerzitetski klinički centar Niš radi dodatne dijagnostike i lečanja. Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj na toj deonici puta Niš-Aleksinac je obustavljen.
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