Kusturica kultnim citatom najavio meč karijere i napad na zlato

Sport klub pre 29 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Kusturica kultnim citatom najavio meč karijere i napad na zlato

Kadetska reprezentacija Srbije večeras od 19.15 igra najveći meč svoje generacije.

U finalu Svetskog prvenstva rival će im biti selekcija Sjedinjenih Država, apsolutni favorit turnira, ali "orlići" u borbu za trofej ne ulaze sa belom zastavom. Lider srpskog tima Nikola Kusturica je porukom na Instagramu ohrabrio svoje saigrače… Evropski šampion će pokušati da sruši najveću košarkašku silu sveta. Amerikanci su do finala stigli dominantno, postižu u proseku čak 114 poena po utakmici i rivale pobeđuju sa prosečnih 52 poena razlike. Ipak, mladi
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