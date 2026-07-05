Novak odsečno: Federerov rekord? Nije mi to uopšte važno

Posle rekordne 106. vimbldonske pobede, Novak Đoković je govorio o frustraciji tokom meča sa Romanom Safijulinom, o potencijalnoj osmoj vimbldonskoj tituli, kao i o tome kako se brine o svom telu u poznoj fazi karijere.

Posle skoro tri i po sata borbe, Đoković se plasirao u svoje 66. grend slem četvrtfinale pobedom nad Romanom Safijulinom sa 7:6 (8-6), 6:3, 3:6, 6:3. „Nisam se osećao baš dobro na terenu. Uživanje i zadovoljstvo nisu bili deo ove pobede. Srećan sam i osećam olakšanje što sam pobedio, ali nije bilo uživanje“, rekao je Novak i dodao: „Fizički sam OK, ali nisam uživao u svojoj igri. Pritiskao me je i igrao dobro. Mučio sam se da pronađem nivo igre koji sam imao,