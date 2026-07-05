Novak odsečno: Federerov rekord? Nije mi to uopšte važno

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Novak odsečno: Federerov rekord? Nije mi to uopšte važno

Posle rekordne 106. vimbldonske pobede, Novak Đoković je govorio o frustraciji tokom meča sa Romanom Safijulinom, o potencijalnoj osmoj vimbldonskoj tituli, kao i o tome kako se brine o svom telu u poznoj fazi karijere.

Posle skoro tri i po sata borbe, Đoković se plasirao u svoje 66. grend slem četvrtfinale pobedom nad Romanom Safijulinom sa 7:6 (8-6), 6:3, 3:6, 6:3. „Nisam se osećao baš dobro na terenu. Uživanje i zadovoljstvo nisu bili deo ove pobede. Srećan sam i osećam olakšanje što sam pobedio, ali nije bilo uživanje“, rekao je Novak i dodao: „Fizički sam OK, ali nisam uživao u svojoj igri. Pritiskao me je i igrao dobro. Mučio sam se da pronađem nivo igre koji sam imao,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Đoković: "Federerov rekord mi je beznačajan"

Đoković: "Federerov rekord mi je beznačajan"

B92 pre 11 minuta
Senzacija, Arina Sabalenka ispala sa Vimbldona u osmini finala!

Senzacija, Arina Sabalenka ispala sa Vimbldona u osmini finala!

Telegraf pre 6 minuta
Englezi smislili kako da Novak ne bude rekorder: Znao je da će ovo da urade čim prestigne Federera

Englezi smislili kako da Novak ne bude rekorder: Znao je da će ovo da urade čim prestigne Federera

Mondo pre 1 sat
Đoković posle plasmana u četvrtfinale: "Teško sam došao do pobede, Safijulin je odlično igrao"

Đoković posle plasmana u četvrtfinale: "Teško sam došao do pobede, Safijulin je odlično igrao"

Dnevnik pre 1 sat
Đoković: Teško sam došao do pobede protiv Safijulina, trudim se da ostanem fokusiran

Đoković: Teško sam došao do pobede protiv Safijulina, trudim se da ostanem fokusiran

RTS pre 1 sat
Đoković ne poznaje granice – Federerove rekorde obara jedan po jedan

Đoković ne poznaje granice – Federerove rekorde obara jedan po jedan

RTS pre 1 sat
Đoković dobio nesvakidašnje pitanje posle pobede: "To si me pitala? I ti si igrala, sećaš se..."

Đoković dobio nesvakidašnje pitanje posle pobede: "To si me pitala? I ti si igrala, sećaš se..."

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićGrend slem

Sport, najnovije vesti »

Hrvati su bili ubedljivi: Srbija porazom završila učešče na Evropskom prvenstvu, ostala i bez baraža za Mundijal

Hrvati su bili ubedljivi: Srbija porazom završila učešče na Evropskom prvenstvu, ostala i bez baraža za Mundijal

Danas pre 31 minuta
(VIDEO) Đoković uputio izvinjenje posle meča, pa izdvojio šta određuje pobednika

(VIDEO) Đoković uputio izvinjenje posle meča, pa izdvojio šta određuje pobednika

Danas pre 1 sat
Srebro za Tadiju Mitića na turniru "Olimpijske nade" u Bratislavi!

Srebro za Tadiju Mitića na turniru "Olimpijske nade" u Bratislavi!

Plus online pre 1 minut
UŽIVO: SAD imaju dvocifrenu prednost posle prve četvrtine

UŽIVO: SAD imaju dvocifrenu prednost posle prve četvrtine

Sport klub pre 11 minuta
Amerikanci ponovo imaju veliku prednost protiv Srbije

Amerikanci ponovo imaju veliku prednost protiv Srbije

RTS pre 11 minuta