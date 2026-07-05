Ozmo najavljuje spektakl u četvrtfinalu: Đoković – Ože-Alijasim

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Nikola Janković
Ozmo najavljuje spektakl u četvrtfinalu: Đoković – Ože-Alijasim

Novak Đoković treći put u karijeri, a prvi put na travi, igraće protiv Feliksa Ože-Alijasima.

Biće to u utorak, ali ćemo sutra tek saznati u koje vreme. /od reportera Sport kluba iz Londona/ Sponzor izveštavanja sa Wimbledona Mozzart. Važno je s kim igraš! Zanimljivo, iako je profesionalac od 2017, Kanađanin se samo dva puta sastao sa najtrofejnijim teniserom sveta i zabeležio jednu pobedu, doduše na revijalnom turniru. Bilo je to 2022. na Lejver kupu (6:3, 7:6), dok je Srbin na rimskoj šljaci iste godine ostvario „pravu“ pobedu od 7:5, 7:6. „Posle poraza
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