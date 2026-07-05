Večeras na Mundijalu: Superzvezde svuda, hoće li „Asteka“ pasti?

U nedelju dobijamo još dva putnika za četvrtfinale Svetskog prvenstva, hoćemo li videti reprizu četvrtfinala 2002. i duel Engleska - Brazil? Pitaju se nešto i njegovi protivnici.

Brazil – Norveška (22:00) Brazilci su se provukli protiv Japana i prošli daje golom Martinelija u nadoknadi. Bruno Gimaraeš je sa četiri asistencije najbolji asistent Brazila na jednom turniru još od legendarnog Pelea. Uzdaće se Karlo Ančeloti u svoju napadačku liniju na meču u Nju Džersiju, na strani Brazila je i tradicija – poslednji put kada su ispali u osmini finala Svetskog prvenstva bio je još daleke 1990. Zanimljivo da Brazil još od 2006. nije vezao četiri