Večeras na Mundijalu: Superzvezde svuda, hoće li „Asteka“ pasti?

Sport klub pre 55 minuta  |  Autor: Stefan Davidović
Večeras na Mundijalu: Superzvezde svuda, hoće li „Asteka“ pasti?

U nedelju dobijamo još dva putnika za četvrtfinale Svetskog prvenstva, hoćemo li videti reprizu četvrtfinala 2002. i duel Engleska - Brazil? Pitaju se nešto i njegovi protivnici.

Brazil – Norveška (22:00) Brazilci su se provukli protiv Japana i prošli daje golom Martinelija u nadoknadi. Bruno Gimaraeš je sa četiri asistencije najbolji asistent Brazila na jednom turniru još od legendarnog Pelea. Uzdaće se Karlo Ančeloti u svoju napadačku liniju na meču u Nju Džersiju, na strani Brazila je i tradicija – poslednji put kada su ispali u osmini finala Svetskog prvenstva bio je još daleke 1990. Zanimljivo da Brazil još od 2006. nije vezao četiri
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Brazil bi Norveškoj da vrati dug star tri decenije – ulog je četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 22.00)

Brazil bi Norveškoj da vrati dug star tri decenije – ulog je četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 22.00)

RTS pre 30 minuta
Omladinci Srbije protiv Hrvatske završavaju Evro, ulog je baraž za Mundijalito (RTS 2, 17.00)

Omladinci Srbije protiv Hrvatske završavaju Evro, ulog je baraž za Mundijalito (RTS 2, 17.00)

RTS pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBrazilEngleskaJapanNorveška

Sport, najnovije vesti »

Brazil bi Norveškoj da vrati dug star tri decenije – ulog je četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 22.00)

Brazil bi Norveškoj da vrati dug star tri decenije – ulog je četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 22.00)

RTS pre 30 minuta
Omladinci Srbije protiv Hrvatske završavaju Evro, ulog je baraž za Mundijalito (RTS 2, 17.00)

Omladinci Srbije protiv Hrvatske završavaju Evro, ulog je baraž za Mundijalito (RTS 2, 17.00)

RTS pre 10 minuta
Serena predala dubl i stavila veliki znak pitanja za nastavak

Serena predala dubl i stavila veliki znak pitanja za nastavak

Sport klub pre 55 minuta
Bogoljub se predstavio Amerima i NBA na odličan način! Srbin fantastičan u prvoj utakmici nakon potpisa!

Bogoljub se predstavio Amerima i NBA na odličan način! Srbin fantastičan u prvoj utakmici nakon potpisa!

Kurir pre 55 minuta
Ataman poludeo dok je gledao pobedu Srbije! Sramno ponašanje Turčina! Sedeo pored terena, pa umislio da je on selektor!

Ataman poludeo dok je gledao pobedu Srbije! Sramno ponašanje Turčina! Sedeo pored terena, pa umislio da je on selektor!

Kurir pre 45 minuta