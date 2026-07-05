,,Crvena linija" se usijala - Telefonski razgovor Putina i Trampa tik pred NATO samit

Sputnik pre 2 sata
,,Crvena linija" se usijala - Telefonski razgovor Putina i Trampa tik pred NATO samit

Novi telefonski razgovor između Putina i Trampa apsolutno je nameran - namerno je vođen baš sada, namerno su objavljene teme koje su objavljene, namerno se javnost obavestila, namerno je razgovor trajao sat i po. Cilj razgovora bio je poslati poruke najbližem okruženju ruskog predsednika, američkog predsednika i budućem NATO samitu.

Ovako politički konsultatn Ivan Mišić komentariše poslednji u nizu telefonski razgovor koji su nedavno obavili predsednici Rusije i Amerike. Ovo im je četvrti zvanični razgovor od početka godine i trajao je više od sat vremena, a Vladimir Putin je Donaldu Trampu čestitao državni praznik. Putin je Trampa obavestio o napredovanju u Ukrajini, razgovarali su o pregovorima Irana i Amerike, ali i o slanju zajedničke rusko-američke misije u svemir. Mišić smatra da je u
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