Srbija protiv Hrvatske igra meč odluke – a selektor poručuje: Čeka nas zahtevna utakmica

Sputnik pre 29 minuta
Srbija protiv Hrvatske igra meč odluke – a selektor poručuje: Čeka nas zahtevna utakmica

Gordan Petrić, selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije, rekao je pred utakmicu protiv Hrvatske na Evropskom prvenstvu da njegova ekipa mora da bude na istom voljnom momentu kao u prve dve utakmice takmičenja.

Omladinci Srbije će u nedelju od 17 časova u Kernarfonu igrati protiv selekcije Hrvatske u trećem, poslednjem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu. Srbija bi pobedom došla do trećeg mesta u grupi i baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo do 20 godina. Strahinja Stojković, mladi srpski reprezentativac,naveo je da Hrvatska ima kvalitetan tim, kao i da veruje u pozitivan rezultat. Njegov saigrač Vasilije Novičić istakao je da će ekipa biti motivisana protiv
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