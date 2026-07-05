Bukti požar kod Soluna! Na terenu vojska i na stotine vatrogasaca, naređena hitna evakuacija

Veliki požar koji je izbio u subotu uveče u oblasti Oreokastro kod Soluna i dalje nije pod kontrolom, a napori preko 160 vatrogasaca i brojnih dobrovoljaca usmereni su na spasavanje industrijske zone.

Na udaru plamena našle su se fabrika za reciklažu i pogon tekstilne industrije. Prema poslednjim informacijama sa terena, situacija u šumskom području je stabilizovana i tamo trenutno nema aktivnog fronta. Borba iz vazduha i sa zemlje Na terenu je angažovano 52 vatrogasna vozila, pet pešačkih timova, kao i mehanizacija Periferije Centralna Makedonija i Uprave za vanredne situacije. Sa prvim svitanjem pokrenuta je i vazdušna operacija – dva aviona i dva helikoptera