Dvojica mladića stradala na mestu, obojici bilo tek 18! Detalji užasne saobraćajke u Banji Koviljači

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Dvojica mladića stradala na mestu, obojici bilo tek 18! Detalji užasne saobraćajke u Banji Koviljači

Velika saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Banji Koviljači, u ulici Maršala Tita, a u kojoj su živote izgubila dvojica mladića, vozač Golfa 4 Marko J. (18) i njegov suvozač Bogdan M (18).

Kako Telegraf.rs saznaje, do nesreće je došlo jutros u 4 sata, a kada je jedan od mladića vozio neprilagođenom brzinom, nakon čega je izleteo van kolovoza i udario u drvo. Prema daljim saznanjima dva nastradala mladića išla su iz Loznice ka Banji Koviljači, a vozač je imao probnu vozačku dozvolu. Obojica su stradala na mestu. Za istragu ove nezapamćene tragedije zaduženo se Osnovno javno tužilaštvo u Loznici, dok su tela dvojice mladića poslata na obdukciju.
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