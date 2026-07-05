Embape divljao posle pobede, golman Paragvaja ga gađao loptom: Ovo niste videli na TV-u

Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva između Francuske i Paragvaja bila je izuzetno napeta od prvog do poslednjeg minuta, a jedan incident nakon poslednjeg sudijskog zvižduka prošao je gotovo nezapaženo u televizijskom prenosu.

Francuska je prošla dalje zahvaljujući golu Kilijana Embapea sa penala, kojim je obezbedila plasman u četvrtfinale, dok je Paragvaj završio svoj nastup na turniru. Međutim, duel je obeležio veliki broj oštrih startova i čestih varnica na terenu. Tokom meča tenzije su bile prisutne u gotovo svakom duelu, a sudija iz Uzbekistana imao je poteškoća da uspostavi potpunu kontrolu nad igrom. Nakon završetka susreta došlo je do neprijatne situacije između Embapea i golmana