Evo gde možete da gledate uživo TV prenos mladih košarkaša Srbija - Amerika u finalu SP

Došlo je vreme i za borbu za zlatnu medalju. Kadetska selekcija Srbije u nedelju od 19:15 igraće za titulu prvaka planete protiv Sjedinjenih Američkih Država u hali u Istanbulu. Orlovi su u polufinalu dan ranije izbacili domaćina Tursku 76:71, te posle eliminacija Novog Zelanda i Litvanine u nokaut fazi, kao i prethodnih pobeda u grupi nad Venecuelom i Obalom Slonovače, te porazom na početku od Australije, došli do samog kraja. Sa druge strane je strahovita