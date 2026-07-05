Evo gde možete da gledate uživo TV prenos osmine finala Meksiko - Engleska na Svetskom prvenstvu

Telegraf pre 55 minuta  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos osmine finala Meksiko - Engleska na Svetskom prvenstvu

Jedan domaćin ispao je sa Svetskog prvenstva, a drugi na domaćem terenu protiv Engleske to želi da spreči.

Meksiko u noći nedelja na ponedeljak dočekuje ekipu Tomasa Tuhela, a stadion u Meksiko Sitiju biće njihova ogromna prednost. Naime, nadmorska visina i prilagođavanje predstavljali su u najavi veliki problem za Engleze, koji su do sada tokom turnira igrali u "standardnim" uslovima, a o ovoj problematici govorili su odmah posle šesnaestine finala. Tada su uz puno muke preokrenuli protiv Demokratske Republike Kongo i trijumfovali 2:1 na krilima Harija Kejna. Prethodno
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