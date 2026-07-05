Janik Siner nastavlja da gazi: Italijan posle Kecmanovića i dalje nije izgubio set, prošao u četvrtfinale

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
Janik Siner nastavlja da gazi: Italijan posle Kecmanovića i dalje nije izgubio set, prošao u četvrtfinale
Italijanski teniser, Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je večeras bez ama baš ikakvih problema savladao japanskog rivala Šintara Močizukija u tri seta posle oko dva sata i 23 minuta igre - 3:0 (63, 7:6, 6:3)! Pokazao je Siner da se potpuno stabilizovao nakon problema koje je imao u prvom kolu protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića. Tada je gubio sa 1:2, ali je napravio preokret. Od tada nema zaustavljanja i milosti prema protivnicima.
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