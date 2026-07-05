Kakav čovek: Jokić jutros trenirao sa reprezentacijom, sutra igra protiv Bosne, sada je na drugom kraju Srbije

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Kakav čovek: Jokić jutros trenirao sa reprezentacijom, sutra igra protiv Bosne, sada je na drugom kraju Srbije

Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak uveče od 20.00 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" igra protiv selekcije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Pobeda je potrebna, kako bismo preneli što je moguće bolji skor u narednu fazu. Naravno, i sutra se očekuje da na terenu nastupi naš najbolji košarkaš Nikola Jokić. On je jutros trenirao sa reprezentacijom Srbije i isto tako se obratio medijima, ali je mnoge iznenadilo kada su ga samo par časova kasnije videli na potpuno drugom kraju Srbije! U pitanju je bila kasačka trka koja se održava u gradu Ada na "Probnom derbiju", a razlog je bio taj što se takmiče dva grla
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