Kakav čovek: Jokić jutros trenirao sa reprezentacijom, sutra igra protiv Bosne, sada je na drugom kraju Srbije

Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak uveče od 20.00 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" igra protiv selekcije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Pobeda je potrebna, kako bismo preneli što je moguće bolji skor u narednu fazu. Naravno, i sutra se očekuje da na terenu nastupi naš najbolji košarkaš Nikola Jokić. On je jutros trenirao sa reprezentacijom Srbije i isto tako se obratio medijima, ali je mnoge iznenadilo kada su ga samo par časova kasnije videli na potpuno drugom kraju Srbije! U pitanju je bila kasačka trka koja se održava u gradu Ada na "Probnom derbiju", a razlog je bio taj što se takmiče dva grla