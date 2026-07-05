Mnogi nisu čuli šta je Rus rekao Đokoviću pre ulaska na teren: Ovo je i Novaka nasmejalo!

Novak Đoković i Roman Safiulin su trenutno na terenu i bore se za prolazak u četvrtfinale Vimbldona, a pre nego što su zakoračili na teren, Rus je napravio jedan komentar koji je nasmejao Srbina.

Naime, njih dvojica su stajali u predvorje Centralnog terena kada se Safijulin okrenuo prema Đokoviću i konstatovao kolika je legenda na ovom Grend slemu. - Tvoje ime je svuda - rekao je Roman Novaku, našta je ovaj reagovao sa velikim osmehom. To je uhvatila kamera, a nakon toga su obojica dobila aplauz po izlasku na teren. Đoković je višestruki osvajač Vimbldona i vlasnik 24. Grend slem titule, pa i ne čudi ovaj odnos prema najvećem teniseru svih vremena.