Mnogi nisu čuli šta je Rus rekao Đokoviću pre ulaska na teren: Ovo je i Novaka nasmejalo!

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Mnogi nisu čuli šta je Rus rekao Đokoviću pre ulaska na teren: Ovo je i Novaka nasmejalo!

Novak Đoković i Roman Safiulin su trenutno na terenu i bore se za prolazak u četvrtfinale Vimbldona, a pre nego što su zakoračili na teren, Rus je napravio jedan komentar koji je nasmejao Srbina.

Naime, njih dvojica su stajali u predvorje Centralnog terena kada se Safijulin okrenuo prema Đokoviću i konstatovao kolika je legenda na ovom Grend slemu. - Tvoje ime je svuda - rekao je Roman Novaku, našta je ovaj reagovao sa velikim osmehom. To je uhvatila kamera, a nakon toga su obojica dobila aplauz po izlasku na teren. Đoković je višestruki osvajač Vimbldona i vlasnik 24. Grend slem titule, pa i ne čudi ovaj odnos prema najvećem teniseru svih vremena.
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