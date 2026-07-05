Momenat za ponos cele Srbije: Orlići, vi ste naše zlato, svi k'o jedan pred finale Mundobasketa sa Amerima

Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina je uspela da napravi enorman uspeh, oni su došli do finala u kojem će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država koji su dominirali na ovom turniru.

SAD ne zna za poraz, a sada će pokušati Orlići da naprave čudo. Srbija je loše startovala tkamičenje, poraženi su od Australije u prvom kolu, posle čega su slavili redom protiv svih idućih rivala. U nokaut fazi su Srbi dobili Novi Zeland, onda i Litvaniju, da bi u polufinalu slavili protiv Turske. Jednostavno, Orlići su podigli nivo svoje igre, a pitanje je da li je to dovoljno za okršaj sa Amerikancima. Pred sam početak je viđena i jedna jako lepa scena, koja samo