Njujork tajms o stanju u Iranu nakon smrti Alija Hamneija: Duboke podele u vrhu vlasti

Državna ceremonija sahrane vrhovnog lidera Irana ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog u napadu SAD i Izraela 28. februara, protekla je u znaku prividnog jedinstva iranskog političkog i vojnog vrha, dok se istovremeno produbljuju unutrašnje podele u zemlji, piše Njujork tajms (NYT), pozivajući se na više izvora.

Četiri visoka iranska zvaničnika i dva pripadnika Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) opisali su borbu svih strana u Iranu da pridobiju novog vrhovnog vođu ajatolaha Modžtabu Hamneija i dominiraju političkim procesima u zemlji. Prema rečima iranskih zvaničnika, pragmatična grana vlasti - visoki generali IRGC-a, predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, predsednik Masud Pezeškijan i predsednik Saveta bezbednosti Mohamed Bager Zolgadr - za sada imaju