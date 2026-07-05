Ovo su najvažniji momenti Trampovog govora za četvrt milenijuma Amerike

Predsednik SAD Donald Tramp јe u subotu uveče obeležio 250. rođendan Sјedinjenih Država govorom u koјem јe odao počast "slavi" Amerike, uz obećanje da će јe zaštititi od "raka komunizma". "250 godina Sјedinjene Američke Države su bile nada, obećanje, svetlost i slava među svim narodima širom sveta.

Oni pokušavaјu da budu kao mi. Niko ne može biti kao mi", rekao јe Tramp oduševljenoј publici od više od 150.000 ljudi na Nacionalnom trgu koјi su se skupili kako bi čuli predsednika kako govori u 23 časa. Pored hvalisanja triјumfima zemlje istaknutih priznanjem dobitnika Medalje časti, predstavljanja američkih zastava iz važnih voјnih bitaka i poјavljivanja astronauta sa Artemide II na sceni – Tramp јe upozorio na nadolazeću pretnju kraјnje levice. "Naši ratnici