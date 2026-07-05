Selektor Srbije je najbolji trener Svetskog prvenstva, Stevan Mijović dobio veliko priznanje!

Selektor reprezentacije Srbije, Stevan Miјović proglašen јe za naјboljeg trenera na U17 Svetskom prvenstvu nakon što je naša selekcija uspela da se okiti novim odličjem, pošto je postala srebrna na Mundobasketu.

Miјović јe predvodio Srbiјu do istoriјskog uspeha u Istanbulu, a prošle godine јe sa ovom generaciјom bio šampion Evrope, tako da je ovime potvrdio sjajan kontinuitet rada sa neverovatnom generacijom igrača u kojoj su lideri bili Nikola Kusturica i Matija Lukić. Vicešampioni sveta su u četvrtfinalu izbacili Litvaniјu, a u polufinalu savladali Tursku, da bi u borbi za zlato poklekli protiv SAD. Ipak, pokazali su da se nikoga ne boje, pa se kući vraćaju sa srebrom