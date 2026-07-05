Selektor Srbije je najbolji trener Svetskog prvenstva, Stevan Mijović dobio veliko priznanje!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Selektor Srbije je najbolji trener Svetskog prvenstva, Stevan Mijović dobio veliko priznanje!

Selektor reprezentacije Srbije, Stevan Miјović proglašen јe za naјboljeg trenera na U17 Svetskom prvenstvu nakon što je naša selekcija uspela da se okiti novim odličjem, pošto je postala srebrna na Mundobasketu.

Miјović јe predvodio Srbiјu do istoriјskog uspeha u Istanbulu, a prošle godine јe sa ovom generaciјom bio šampion Evrope, tako da je ovime potvrdio sjajan kontinuitet rada sa neverovatnom generacijom igrača u kojoj su lideri bili Nikola Kusturica i Matija Lukić. Vicešampioni sveta su u četvrtfinalu izbacili Litvaniјu, a u polufinalu savladali Tursku, da bi u borbi za zlato poklekli protiv SAD. Ipak, pokazali su da se nikoga ne boje, pa se kući vraćaju sa srebrom
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Stevan Mijović najbolji trener Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina

Stevan Mijović najbolji trener Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina

RTS pre 1 sat
Dačić čestitao kadetima Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na SP u košarci

Dačić čestitao kadetima Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na SP u košarci

Euronews pre 1 sat
Veliko priznanje za Srbiju - Mijović najbolji trener Svetskog prvenstva!

Veliko priznanje za Srbiju - Mijović najbolji trener Svetskog prvenstva!

B92 pre 1 sat
Dačić čestitao kadetima Srbije srebrnu medalju na SP u košarci

Dačić čestitao kadetima Srbije srebrnu medalju na SP u košarci

Politika pre 1 sat
Kadeti Srbije osvojili srebro na Svetskom prvenstvu, SAD odbranile titulu

Kadeti Srbije osvojili srebro na Svetskom prvenstvu, SAD odbranile titulu

Newsmax Balkans pre 2 sata
Kusturica u idealnoj petorci turnira: Srbin umalo MVP čitavog Svetskog prvenstva!

Kusturica u idealnoj petorci turnira: Srbin umalo MVP čitavog Svetskog prvenstva!

Hot sport pre 1 sat
Oglasio se i Aleksandar Vučić nakon poraza u finalu: Evo šta je predsednik poručio "Orlićima" nakon poraza!

Oglasio se i Aleksandar Vučić nakon poraza u finalu: Evo šta je predsednik poručio "Orlićima" nakon poraza!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoTurskaIstanbulKosarkaska reprezentacija srbijeNikola Kusturica

Sport, najnovije vesti »

Tradicija se nastavlja: Neverovatni Erling Haland sa dva gola izbacio Brazil sa Mundijala

Tradicija se nastavlja: Neverovatni Erling Haland sa dva gola izbacio Brazil sa Mundijala

Danas pre 12 minuta
Amerika i dalje neprikosnovena na Svetskim prvenstvima: Srebro za Orliće

Amerika i dalje neprikosnovena na Svetskim prvenstvima: Srebro za Orliće

Danas pre 47 minuta
Srbija ubedljivo poražena od Hrvatske i ostala bez baraža za Mundijal

Srbija ubedljivo poražena od Hrvatske i ostala bez baraža za Mundijal

Danas pre 47 minuta
Haland srušio Brazil: Norveška u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Haland srušio Brazil: Norveška u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Newsmax Balkans pre 27 minuta
''Ključni sati za budućnost nekoliko igrača!'' - PAO uzeo Bongu Realu, ali Real ima odgovor?

''Ključni sati za budućnost nekoliko igrača!'' - PAO uzeo Bongu Realu, ali Real ima odgovor?

Sportske.net pre 42 minuta