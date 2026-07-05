Ibrahimovića razbesneli Paragvajci: Da sam ja igrao, dobio bih četiri crvena kartona

Večernje novosti pre 4 sati
Ibrahimovića razbesneli Paragvajci: Da sam ja igrao, dobio bih četiri crvena kartona

PARAGVAJ je eliminisan u osmini finala Svetskog prvenstva. Bolja je bila Francuska (1:0), a južnoamerička selekcija nije ostavila lep utisak.

Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia U mnogim situacijama su se poneli neposrtski, udarali su fudbalere "trikolora". Komentar na utakmicu da je legendarni Zlatan Ibrahimović. Šveđaninu je zasmetao pristup Paragvajaca. - Da sam ja igrao ovu utakmicu, dobio bih četiri crvena kartona, a verovatno bih nekoga poslao u... - izjavio je Ibrahimović u emisiji na "Fox-u", jasno aludirajući na moguće teške posledice u fizičkom duelu. Što se tiče
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