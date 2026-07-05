Peskov Ne isključuje posledice: Poljska treba dobro da razmisli šta radi

Večernje novosti pre 4 sati
Peskov Ne isključuje posledice: Poljska treba dobro da razmisli šta radi

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da bi vlasti u Poljskoj trebalo da razmisle o tome što se na njihovoj teritoriji nalaze preduzeća koja proizvode bespilotne letelice koje se, prema tvrdnjama Moskve, koriste u napadima na Rusiju i njene oružane snage.

foto: Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia - Imaju razloga da razmisle. Na teritoriji Poljske nalazi se veliki broj preduzeća koja proizvode dronove koji potom lete ka našoj zemlji i napadaju naše vojnike. Naravno, u tome nema ničeg dobrog - rekao je Peskov za televiziju Vesti, prenose RIA Novosti. On je podsetio da je rusko Ministarstvo odbrane ranije objavilo spisak takvih preduzeća i njihove geografske lokacije u više evropskih zemalja. - Ne bih želeo da se
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