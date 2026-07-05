Srbija šesta na svetu: Rukometašice u borbi za peto mesto na Svetskom prvenstvu do 20 godina u Kini izgubile od Crne Gore

Večernje novosti pre 30 minuta
Srbija šesta na svetu: Rukometašice u borbi za peto mesto na Svetskom prvenstvu do 20 godina u Kini izgubile od Crne Gore

PORAZ na kraju. Rukometašice Srbije su šeste na SP do 20 godina u Kini. Naše devojke su u borbi za peto mesto izgubile od Crne Gore – 28:24 (13:19).

Foto: Depositphotos Sve do 14.minuta ekipe su bile izjednačene – 8:8. Crnogorke su se prve odlepile na plus dva, a u finišu prvog dela stekle su nedostižnih 18:12. Srpkinje nisu uspele da priprete ni u nastavku, mlade "lavice" su vodile i sa devet razlike - 32:23. Najefikasnije u našem timu bile su: Mia Nedeljković šest, Milica Otašević šest i Zorica Ranković pet golova. Kod Crnogorki su odskočile Elena Mitrović sa osam golova i golmanka Teodora Rončević sa 14
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