"Umemo mi da igramo ružan fudbal": Mbape se oglasio nakon mučenja Francuske na Svetskom prvenstvu

KILIJAN Mbape nastavio je da ispisuje istoriju Svetskog prvenstva, bio je najzapaženiji u pobedi Francuske nad Paragvajem (1:0).

FOTO: Tanjug/AP/Seth Wenig Jedini strelac bio je Kilijan Mbape, on je golom sa penala u 70. minutu stigao do 19. pogotka na Svetskim prvenstvima u isto toliko odigranih mečeva. Još impresivniji je podatak da je Mbape od Svetskog prvenstva 2018. godine postigao 11 golova u nokaut fazi Mundijala, više nego čitave reprezentacije Brazila (10), Engleske (10), Portugala (9) i Španije (4) u istom periodu. - Znamo kako da igramo i ružan fudbal. Mislili su da ćemo izaći na