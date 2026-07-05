"Umemo mi da igramo ružan fudbal": Mbape se oglasio nakon mučenja Francuske na Svetskom prvenstvu

Večernje novosti pre 23 minuta
"Umemo mi da igramo ružan fudbal": Mbape se oglasio nakon mučenja Francuske na Svetskom prvenstvu

KILIJAN Mbape nastavio je da ispisuje istoriju Svetskog prvenstva, bio je najzapaženiji u pobedi Francuske nad Paragvajem (1:0).

FOTO: Tanjug/AP/Seth Wenig Jedini strelac bio je Kilijan Mbape, on je golom sa penala u 70. minutu stigao do 19. pogotka na Svetskim prvenstvima u isto toliko odigranih mečeva. Još impresivniji je podatak da je Mbape od Svetskog prvenstva 2018. godine postigao 11 golova u nokaut fazi Mundijala, više nego čitave reprezentacije Brazila (10), Engleske (10), Portugala (9) i Španije (4) u istom periodu. - Znamo kako da igramo i ružan fudbal. Mislili su da ćemo izaći na
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Mbape sa penala za plasman Francuske u četvrtfinale SP

Mbape sa penala za plasman Francuske u četvrtfinale SP

Nedeljnik pre 18 minuta
"Ja bih dobio 4 crvena kartona": Ibrahimović i Anri videli šta je uradio Kilijan Mbape posle rušenja Paragvaja

"Ja bih dobio 4 crvena kartona": Ibrahimović i Anri videli šta je uradio Kilijan Mbape posle rušenja Paragvaja

Mondo pre 17 minuta
"To je tipično za tebe, Zlatane!" Svađa u programu uživo! Ibrahimović i Tjeri Anri se sukobili zbog Mbapea i Francuske

"To je tipično za tebe, Zlatane!" Svađa u programu uživo! Ibrahimović i Tjeri Anri se sukobili zbog Mbapea i Francuske

Kurir pre 3 minuta
Mbape iz penala "slomio" Paragvaj za plasman Francuske u četvrtfinale Mundijala

Mbape iz penala "slomio" Paragvaj za plasman Francuske u četvrtfinale Mundijala

RTV pre 1 sat
Mbape posle Paragvaja: Ako treba ruke u g*vna… Da prostite

Mbape posle Paragvaja: Ako treba ruke u g*vna… Da prostite

Sport klub pre 33 minuta
Zlatan: Da sam ja igrao, dobio bih četiri crvena kartona

Zlatan: Da sam ja igrao, dobio bih četiri crvena kartona

Sport klub pre 1 sat
Golman Paragvaja: Gađao sam Mbapea jer nije hteo da mi pruži ruku

Golman Paragvaja: Gađao sam Mbapea jer nije hteo da mi pruži ruku

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBrazilTanjugPortugalŠpanijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Đoković igra od 14.30 protiv Safijulina u osmini finala Vimbldona

Đoković igra od 14.30 protiv Safijulina u osmini finala Vimbldona

RTV pre 23 minuta
Mbape sa penala za plasman Francuske u četvrtfinale SP

Mbape sa penala za plasman Francuske u četvrtfinale SP

Nedeljnik pre 18 minuta
Skandal: Obradović nasrnuo na Sferopulosa – kolege sprečile tuču između nekadašnjih trenera Zvezde!

Skandal: Obradović nasrnuo na Sferopulosa – kolege sprečile tuču između nekadašnjih trenera Zvezde!

Hot sport pre 3 minuta
"Orlići" žele da sruše monstruma za zlato koji pobeđuje u proseku preko 50 razlike: Gde gledati Srbija-SAD?

"Orlići" žele da sruše monstruma za zlato koji pobeđuje u proseku preko 50 razlike: Gde gledati Srbija-SAD?

Nova pre 13 minuta
Sputnjiku pričao o Novaku – a sada Roman stoji na putu najboljeg svih vremena

Sputnjiku pričao o Novaku – a sada Roman stoji na putu najboljeg svih vremena

Sputnik pre 13 minuta