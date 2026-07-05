Velike istorijske lekcije Milana St. Protića: Koliko uzvišenosti, koliko prolivene krvi…

Velike priče pre 24 minuta  |  Piše Milan St. Protić
Velike istorijske lekcije Milana St. Protića: Koliko uzvišenosti, koliko prolivene krvi…

Zašto je Francuska revolucija najvažniji događaj u novijoj istoriji

Na pomen pojma epoha, odmah na um pada Francuska revolucija 1789. Ovaj događaj, u svojoj višeznačnosti, stoji kao razmeđa između epoha. Kao kraj jedne i početak druge. Kraj stare i početak nove. Kraj postojeće i početak predstojeće. Posle Francuske revolucije ništa više nije bilo isto. Ni svest ljudi, ni javne institucije, ni merila vrednosti. No, u kojim će se sve pravcima razvijati ideje Francuske revolucije obeležilo je potonje doba. Doba kojem i mi pripadamo.
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