Velike istorijske lekcije Milana St. Protića: Koliko uzvišenosti, koliko prolivene krvi…

Zašto je Francuska revolucija najvažniji događaj u novijoj istoriji

Na pomen pojma epoha, odmah na um pada Francuska revolucija 1789. Ovaj događaj, u svojoj višeznačnosti, stoji kao razmeđa između epoha. Kao kraj jedne i početak druge. Kraj stare i početak nove. Kraj postojeće i početak predstojeće. Posle Francuske revolucije ništa više nije bilo isto. Ni svest ljudi, ni javne institucije, ni merila vrednosti. No, u kojim će se sve pravcima razvijati ideje Francuske revolucije obeležilo je potonje doba. Doba kojem i mi pripadamo.